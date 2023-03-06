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НовостиПроисшествия6 марта 2023 13:39

В массовом ДТП на улице Металлургов в Туле автомобиль перевернулся на крышу

Пострадала 69-летняя женщина-пассажир
Источник:kp.ru
В массовом ДТП на улице Металлургов в Туле автомобиль перевернулся на крышу

В массовом ДТП на улице Металлургов в Туле автомобиль перевернулся на крышу

Фото: соцсети

6 марта на улице Металлургов в Туле 36-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, выезжал с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого находился 22-летний молодой человек, а после врезался в машину Audi, под управлением 52-летнего мужчины.

После удара автомобиль Skoda совершил попутно столкновение с транспортным средством Vortex, за рулем которого находился 55-летний водитель, с последующим опрокидыванием на крышу.

В результате ДТП пострадала 69-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.