29-летний мужчина осужден на 13 лет за незаконный оборот наркотиков на территории Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ранее судимый 29-летний мужчина, проживающий в Пензенской области, получил по средствам мессенджера от неустановленного лица информацию о расположении тайника, который находился в Москве. До 14 апреля 2022 года он забрал из него наркотическую смесь массой более 230 грамм для дальнейшего сбыта в Тульской области.

Приехав в Новомосковск, обвиняемый передал 0,98 граммов смеси наркопотребителю в одном из кафе города, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов, изъяв запрещенное вещество.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. А житель Новомосковска, которому фигурант передал наркотическую смесь, осужден за незаконный оборот наркотических средств в значительном размере.