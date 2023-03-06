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НовостиПроисшествия6 марта 2023 10:50

В Тульской области мужчина не поделил дорогу со встречным автомобилем

В ДТП пострадали 3 человека
Источник:kp.ru
В Тульской области мужчина не поделил дорогу со встречным автомобилем

В Тульской области мужчина не поделил дорогу со встречным автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

4 марта на 20-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района Тульской области 51-летний мужчина, управляя автомобилем Great Wall Hover, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Газель Next, под управлением мужчины 1986 года рождения, с последующим съездом в кювет.

В результате ДТП пострадали оба водителя, которых отпустили после оказания медицинской помощи. Также 44-летняя женщина-пассажир автомобиля Great Wall Hover госпитализирована в больницу с различными травмами.