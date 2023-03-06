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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:16

Из супермаркета в Узловском районе Тульской области украли хозяйственные товары

Преступника смогли опознать по камерам видеонаблюдения
Источник:kp.ru
Из супермаркета в Узловском районе Тульской области украли хозяйственные товары

Из супермаркета в Узловском районе Тульской области украли хозяйственные товары

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Директор одного из сетевого магазина, расположенного в Узловском районе Тульской области, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли хозяйственные товары на общую сумму 3 тысячи 199 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.