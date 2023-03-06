Из супермаркета в Узловском районе Тульской области украли хозяйственные товары Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Директор одного из сетевого магазина, расположенного в Узловском районе Тульской области, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли хозяйственные товары на общую сумму 3 тысячи 199 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.