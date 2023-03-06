Тульский «АКМ» уступил тольяттинской «Ладе» в 6 матче плей-офф Фото: материалы пресс-служб

5 марта тульский «АКМ» дома проиграл у тольяттинской «Ладе» со счетом 2:4 в 1/8 Кубка Петрова.

Матч начался для туляков очень плохо. На 3 минуте «Лада» в большинстве забила, а уже на 4 минуте удвоила преимущество. Также в самой концовке периода счет стал 3:0.

Во второй двадцатиминутке «АКМ» заменил вратаря, но на несмотря на это тольяттинцы смогли забросить четвертую шайбу в ворота.

В третьем периоде туляки полностью перехватили инициативу, статистика по броскам составила 30 - 4. Александр Кулагин оформил дубль, забив сначала в большинстве, а затем на 52 минуте матча. Но этого было не достаточно.

В результате игра завершилась со счетом 2:4 в пользу «Лады». Остается лишь один матч, который пройдет 8 марта в Тольятти.