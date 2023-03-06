Возле медицинского учреждения в Донском Тульской области обнаружили мертвое тело врача-терапевта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 3 марта 2023 года возле запасного входа у одного из медицинских учреждений в городе Донской было найдено тело 51-летней женщины с многочисленными колото-резанными ранениями туловища и головы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В данный момент следователи следственного отдела произвели осмотр места и организовали комплекс необходимых следственных действий направленных на установление всех обстоятельств. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).