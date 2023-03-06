«Арсенал» сыграл вничью с командой «Димано Махачкала» в гостевом матче Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 марта тульский «Арсенал» встретился с «Акроном» в рамках 21-го тура Первой лиги - 2022/2023.

В стартовый состав «Арсенала» вошли Коченков, Насыров, Большаков, Панченко, Ткачев, Суханов, Хабибов, Григалава, Деспотович, Яковлев и Григалава.

Итог матча — 0:0.

На данный момент оружейники располагаются на 5 месте в турнирной таблицы с 33 очками. Следующий матч команда сыграет 12 марта на домашнем поле с московской «Родиной».