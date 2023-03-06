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НовостиПроисшествия6 марта 2023 7:14

В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

50-летний мужчина, проживающий в Заокском районе, обратилась в полицию с заявлением. Из его дачного дома совершена кража микроволновой печи и трех латунных картин.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний мужчина из Курской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).