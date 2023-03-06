В Заокском районе Тульской области задержали дачного вора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

50-летний мужчина, проживающий в Заокском районе, обратилась в полицию с заявлением. Из его дачного дома совершена кража микроволновой печи и трех латунных картин.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 42-летний мужчина из Курской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).