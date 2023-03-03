Жителя Тульской области, арестованного за дискредитацию ВС РФ, могут лишить родительский прав Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский суд рассмотрит иск по делу о 54-летнем жителе города Ефремова Тульской области, который находится под домашним арестом за дискредитацию в соцсетях Вооружённых сил России. Ему грозит лишение родительских прав в отношении дочери.

Известно, что он оставлял комментарии в соцсетях, где выражал позицию против спецоперации. Первое административное дело на 54-летнего мужчину было заведено еще в апреле, в дальнейшем история повторилась. За это в отношении мужчины и возбудили уголовное дело. Однако тогда его отпустили под подписку о невыезде как воспитывающего в одиночку малолетнюю дочь.

После этого ефремовец меру нарушил меру пресечения, переехав на другое место жительства – в сотне километров от Ефремова, а девочка, по некоторым данным, перестала посещать школу. Ребенок сейчас находится в социально-реабилитационном центре.