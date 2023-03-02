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НовостиОбщество2 марта 2023 9:47

Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Общая сумма долга составила 7 миллионов 130 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля по октябрь 2022 года фабрика «Экспро Грейд» не выплачивало заработную плату своим 42 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила свыше 7 млн 130 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила 7 млн 130 тысяч рублей.

Как сообщают пресс-службы следственного комитета и прокуратуры, в результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд).

В данный момент удалось добиться полного погашения задолженности перед потерпевшими и компенсации за несвоевременную выплату заработной платы на стадии предварительного следствия.