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НовостиОбщество1 марта 2023 11:19

Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области протестируют мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД

Он вмонтирован в балку со световыми сигналами патрульного автомобиля
Источник:kp.ru
Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области протестируют мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области протестируют мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД

Фото: материалы пресс-служб

В марте 2023 года сотрудники управления ГИБДД УМВД России по Тульской области будут тестировать мобильный комплекс автоматической фиксации административных правонарушений дорожного движения «АвтоУраган-МС». Он вмонтирован в балку со световыми сигналами патрульного автомобиля Госавтоинспекции.

Комплекс контролирует дорожную обстановку вокруг патрульного автомобиля в зоне 360°, работает в неподвижном состоянии или в движении, умеет распознавать и фиксировать различные нарушения при выезде на полосу встречного движения и позволяет в режиме реального времени осуществлять проверку транспортных средств по розыскным учетам.