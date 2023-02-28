В Тульской области задержали мошенников, которые обманули женщину на 3 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

53-летней женщина, проживающая в Новомосковске, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал потерпевшую перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В итоге она оформила несколько кредитов на общую сумму 3 миллиона рублей и перевела якобы на безопасный счет, принадлежащий злоумышленнику.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались 27-летние мужчины из Новосибирской области, которых удалось задержать и доставить в дежурную часть отдела полиции. Похищенные деньги вернуть не удалось.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники выясняют причастность подозреваемых к совершению подобных преступлений. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.