Бывший сотрудник полиции из Тульской области осужден более чем на 4 года за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 11 сентября 2021 года по 5 апреля 2022 года бывший сотрудник дежурной части ОМВД России по Щекинскому району получил взятку в размере 318 тысяч рублей за предоставления информации ритуальному агентству. Он передал данный 47 умерших лиц и их родственников, которые стали ему известны в связи с исполнением служебных обязанностей.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 5 лет. Также он лишен специального звания подполковника полиции.