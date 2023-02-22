120 кубометров снега вывезли из Тулы за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за снегопада в Туле усилили уборку дорог и тротуаров, обработку противогололедными материалами и сбор летучего мусора.

22 февраля на улицах города очисткой от снега и льда занимались 320 рабочих и 140 единиц техники. В основном рабоыт проводились на опасных участках дорог, спусках, подъемах, а также на главных и второстепенных улицах.

Всего из оружейной столицы за этот период израсходовано свыше 200 тонн противогололедных материалов и вывезено 120 кубометров снега.