Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 12:34

120 кубометров снега вывезли из Тулы за прошедшие сутки

Всего было задействовано 140 единиц техники
Источник:kp.ru
120 кубометров снега вывезли из Тулы за прошедшие сутки

120 кубометров снега вывезли из Тулы за прошедшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за снегопада в Туле усилили уборку дорог и тротуаров, обработку противогололедными материалами и сбор летучего мусора.

22 февраля на улицах города очисткой от снега и льда занимались 320 рабочих и 140 единиц техники. В основном рабоыт проводились на опасных участках дорог, спусках, подъемах, а также на главных и второстепенных улицах.

Всего из оружейной столицы за этот период израсходовано свыше 200 тонн противогололедных материалов и вывезено 120 кубометров снега.