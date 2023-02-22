Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 10:20

В Тульской области устанавливают новые дорожные знаки с подсветкой

Его указатели обозначают направление поворота
Источник:kp.ru
В Тульской области устанавливают новые дорожные знаки с подсветкой

В Тульской области устанавливают новые дорожные знаки с подсветкой

Фото: материалы пресс-служб

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется многоплановая работа по повышению безопасности дорожного движения. Так, на аварийно опасном участке протяженностью 360 метров на трассе «Тула-Белев» в Тульской области, где ранее было выявлено место концентрации ДТП, установили 10 инновационных знаков со световой подсветкой.

Так как на данном участке дороги нет освещения, указатели знака обозначают направление поворота и делают его заметнее в темное время суток. Они позволят водителям быть более сконцентрированными ночью и снизить риск ДТП.