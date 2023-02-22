Многодетная тулячка получила неустойку в 30 тысяч рублей за бракованный кухонный гарнитур Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Многодетная тулячка купила у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур, однако он оказался с недостатками.

Претензия, которую отправила местная жительница осталась без удовлетворения, после чего она обратилась в Управление Роспотребнадзора.

В ходе рассмотрения дела продавцом были возвращены потребителю денежные средства в размере 77000 рублей, а также неустойку в размере 30000 рублей, моральный вред в размере 10000 руб.

При этом штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя составил 20000 руб.