Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 6:00

Погода на 22 февраля: туляков ожидает гололедица

Среда пройдет без осадков
Источник:kp.ru
Погода на 22 февраля: туляков ожидает гололедица

Погода на 22 февраля: туляков ожидает гололедица

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 22 февраля будет стоять облачная с пояснениями погода. Температура воздуха ночью составит -21…-16°С, днем 14… 9°С. На дорогах туляков ожидает гололедица. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 510 м/с. 22 февраля православные отмечают день мученика Никифора и преподобного священномученика Панкратия. По этому дню можно судить каким будет первый весенний месяц. Если стоит холодная погода, то март будет теплым. Увидите темную беззвездную ночь, значит зима скоро закончится. Сильная стужа на 22 февраля – больших снегопадов уже не будет.