Погода на 22 февраля: туляков ожидает гололедица Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 22 февраля будет стоять облачная с пояснениями погода. Температура воздуха ночью составит -21…-16°С, днем 14… 9°С. На дорогах туляков ожидает гололедица. Ветер подует с северо-западной стороны со скоростью 510 м/с. 22 февраля православные отмечают день мученика Никифора и преподобного священномученика Панкратия. По этому дню можно судить каким будет первый весенний месяц. Если стоит холодная погода, то март будет теплым. Увидите темную беззвездную ночь, значит зима скоро закончится. Сильная стужа на 22 февраля – больших снегопадов уже не будет.