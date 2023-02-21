В Туле водителя, перевозившего неустановленное измельченное растение, посадили на семь суток Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, управляя автомобилем «Skoda Octavia» на улице Баташёвской, был остановлен сотрудниками полиции. На просьбу предъявить документы, туляк заблокировал двери и начал движение. Полицейским пришлось начать преследование. Для остановки пришлось выстрелить в задние колеса транспортного средства.

Нарушителем оказался 33-летний житель посёлка Ревякино, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. Автоинспекторы составили в отношении него административные протоколы по пяти статьям.

Кроме того, в ходе осмотра полицейские обнаружили свёрток с 20 граммами измельченного растения, а также 1,5 килограмма по месту проживания злоумышленника.

Суд приговорил правонарушителя к 7 суткам административного ареста.