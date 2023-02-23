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НовостиОбщество23 февраля 2023 7:02

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Источник:kp.ru
Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем защитника Отечества

Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем защитника Отечества

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня этот праздник становится одним из самых важных. Он посвящен всем, кто мужественно отстаивает интересы Родины.

Наши военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы плечом к плечу сражаются с врагом в ходе специальной военной операции. Они противостоят не только марионеточному киевскому режиму, но и всем тем, кто стремится разобщить и уничтожить Россию.

Наши герои самоотверженно защищают свою страну, народ, свои семьи. Каждый день они совершают настоящие подвиги, демонстрируют пример доблести, самоотверженности и верности воинскому долгу. И этим достойно продолжают великие ратные традиции предков.

Пусть отвага, выдержка и сила духа помогут нашим воинам с честью выполнять все поставленные задачи и вернуться домой с победой!

Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия!