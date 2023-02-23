Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем защитника Отечества Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня этот праздник становится одним из самых важных. Он посвящен всем, кто мужественно отстаивает интересы Родины.

Наши военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы плечом к плечу сражаются с врагом в ходе специальной военной операции. Они противостоят не только марионеточному киевскому режиму, но и всем тем, кто стремится разобщить и уничтожить Россию.

Наши герои самоотверженно защищают свою страну, народ, свои семьи. Каждый день они совершают настоящие подвиги, демонстрируют пример доблести, самоотверженности и верности воинскому долгу. И этим достойно продолжают великие ратные традиции предков.

Пусть отвага, выдержка и сила духа помогут нашим воинам с честью выполнять все поставленные задачи и вернуться домой с победой!

Желаю всем защитникам Отечества здоровья и благополучия!