В Туле с 21 по 23 февраля ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

- с 23:50 21 февраля до 12:00 22 февраля на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

- с 23:50 21 февраля до 15:00 22 февраля по ул. Пушкинской на участке от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина;

- с 08:00 до 22:30 23 февраля на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Водителей всех транспортных средств просят быть внимательнее и выбирать пути объезда.