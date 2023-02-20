В Туле выявили 9402 случая заболевания гриппа и ОРВИ за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В сравнении с предыдущей неделей эпидемиологический порог вырос на 2,5%. Среди взрослых заболеваемость превысила порог на 52%.

Больше всего заболеваемых в трех муниципальных образованиях: Дубенский, Каменский и Куркинский районы.

В Донском и Дубенском районах превышен эпидпорог среди детей в возрасте до 14 лет.

По результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у одного человека, а грипп В у 28 человек.

Частично учебный процесс приостановлен в трех группах трех детских дошкольных учреждениях (Кимовский и Щекинский районы), 62 классах 27 школ (Кимовский, Веневский, Киреевский, Чернский, Узловский и Новомосковский районы, г. Донской, г. Тула,), четырех группах профессиональной образовательной организации (г.Тула).