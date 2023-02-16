Врач-психиатр отправится под домашний арест за то, что за деньги написал ложное заключение

По ходатайству следователя Суворовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области врачу – психиатру, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий либо бездействия), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Известно, что врач-психиатр получил крупную сумму денег за положительное решение о состоянии здоровья пациента, хотя он был не годен для вождения транспортного средства.