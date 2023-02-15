Ушел из жизни заслуженный конструктор РФ Анатолий Аронович Капчиц

На 87-м году ушел из жизни Заслуженный конструктор Российской Федерации, доктор технических наук, ветеран НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева Анатолий Аронович Капчиц.

Ровно полвека Анатолия Ароновича посвятил работе в научно-производственном объединении, куда он пришел сразу после окончания Тульского механического института в 1959 году. Под его руководством и при его непосредственном участии был разработан и сдан на вооружение Советской и Российской армий целый ряд боеприпасов различного назначения к реактивным системам залпового огня «Град», «Град-1», «Ураган», «ТОС-1», «Огонь», «Заграждение». На всех этапах отработки Капчиц А.А. являлся членом комиссий по испытаниям изделий, заместителем председателя государственной комиссии, техническим руководителем. Предложенные им научные и технические решения позволили повысить надежность и эффективность изделий.

За создание боевых частей и снарядов, не имеющих аналогов в мировой практике и позволивших повысить эффективность и расширить тактический диапазон реактивных систем залпового огня, удостоен почетных званий лауреат Государственной Премии СССР (1983г.), лауреат Премии Правительства России (2005г.), Заслуженный конструктор Российской Федерации (1997г.)

Награжден медалями «За доблестный труд», «300-летие Российскому Флоту», «Ветеран труда», «За укрепление боевого содружества», медалями им. Королева С.П., им. Капицы П.Л, им. Гагарина Ю.А., бронзовой медалью, нагрудным знаком «300 лет инженерным войскам».

Анатолий Аронович - автор и соавтор более 150 научных трудов и статей, в том числе более 40 изобретений и патентов.

Коллектив научно-производственного объединения выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Ароновича.