В Туле отменили концерты Клавы Коки и и рок-группы Louna Фото: соцсети

Выступление исполнительницы Клавы Коки должно было пройти на площадке Concert Hall 21 феврале, а российской рок-группы Louna - 8 апреля.. Но теперь оно отменено. Причина неизвестна. Деньги за билеты вернут автоматически не позднее 13 марта 2023 года. Также при желании их можно обменять на любое другое мероприятие.

Ранее в Туле на год перенесли выступление Инстасамки, которое должно было состоятся 1 апреля. Причина - перенос тура, связанный с запретом на её концерты во многих городах России. Однако, приобретенные билеты остаются действительными и в следующем году.