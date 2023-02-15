Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 11:21

В Туле отменили концерты Клавы Коки и и рок-группы Louna

Информация об этом появилась в соцсети на странице клуба, где должно было пройти выступление
Источник:kp.ru
В Туле отменили концерты Клавы Коки и и рок-группы Louna

В Туле отменили концерты Клавы Коки и и рок-группы Louna

Фото: соцсети

Выступление исполнительницы Клавы Коки должно было пройти на площадке Concert Hall 21 феврале, а российской рок-группы Louna - 8 апреля.. Но теперь оно отменено. Причина неизвестна. Деньги за билеты вернут автоматически не позднее 13 марта 2023 года. Также при желании их можно обменять на любое другое мероприятие.

Ранее в Туле на год перенесли выступление Инстасамки, которое должно было состоятся 1 апреля. Причина - перенос тура, связанный с запретом на её концерты во многих городах России. Однако, приобретенные билеты остаются действительными и в следующем году.