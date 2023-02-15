15 февраля состоится «прямая линия» с любимцем тулячек Владимиром Цветаевым

Задать вопросы знаменитому певцу и любимцу женщин можно будет сегодня, 15 февраля 2023 года. Прямая линия состоится в редакции «Комсомольская правда в Туле».

Вопросы могут быть самые разные - Владимир рад пообщаться на самые разносторонние темы, уточнить информацию о грядущем 6 марта традиционном весеннем концерте в Туле.

Позвонить Владимиру Цветаеву можно в среду, 15 февраля, с 15:00 до 16:00 по телефону (4872) 50-12-77. Также можно заранее прислать свой вопрос по электронной почте: kp@tula-pressa.ru