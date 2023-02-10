В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 13 по 14 февраля, в Донском и Узловой, из-за ремонта настила будет ограничено движение автомобилей через два железнодорожных переезда.

Вот список всех ограничений:

- 13 февраля, с 9:00 до 16:00, на 357-ом километре на перегоне Бобрик-Донской;

- 14 февраля, с 9:00 до 16:00, переезд 225-ого км станции Узловая-1.

В данное время движение транспортных средств будет осуществляться по одной полосе.