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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:50

В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

Связано это с ремонтными работами по установке настила
Источник:kp.ru
В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

В Тульской области временно ограничат движение транспортных средств через ж/д переезды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 13 по 14 февраля, в Донском и Узловой, из-за ремонта настила будет ограничено движение автомобилей через два железнодорожных переезда.

Вот список всех ограничений:

- 13 февраля, с 9:00 до 16:00, на 357-ом километре на перегоне Бобрик-Донской;

- 14 февраля, с 9:00 до 16:00, переезд 225-ого км станции Узловая-1.

В данное время движение транспортных средств будет осуществляться по одной полосе.