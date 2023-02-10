Иностранные граждане осуждены за незаконный оборот наркотических средств на территории Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В январе 2022 года двое иностранных граждан (21-летний мужчина и 33-летняя женщина) прибыли в Тулу, где вступили в сговор с неустановленным лицом для распространения с использованием сети интернет героина общим весом более 428 грамм посредством тайников-закладок. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить преступников и изъять наркотические вещества.

Суд приговорил обвиняемых к 9 и 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего и строгого режима.