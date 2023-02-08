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НовостиЗдоровье8 февраля 2023 8:05

Коронавирус в Тульской области: 89 новых случаев заболевания за последние сутки на 8 февраля

Показатель заболеваемости резко вырос
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 89 новых случаев заболевания за последние сутки на 8 февраля

Коронавирус в Тульской области: 89 новых случаев заболевания за последние сутки на 8 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 8 февраля, 4 человека, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 742 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 12 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 189 106 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.