Житель Тулы случайно убил мужчину и перекинул тело к соседнему участку Фото: материалы пресс-служб

В Зареченском районе Тулы было обнаружено мертвое тело 68-летнего мужчина, у которого были выявлены повреждения, что указывало на насильственный характер смерти.

Следователи следственного отдела нашли следы на месте происшествия, который указали на причастность к совершению особо тяжкого преступления ранее неоднократно судимого мужчины, проживающего в соседнем доме.

Спустя короткий промежуток времени подозреваемого удалось задержать. Мужчина полностью признался в содеянном и в подробностях рассказал, что на фоне личной неприязни он начал избивать пострадавшего. В результате нанесения одного из ударов, мужчина упал с лестницы от чего скончался спустя несколько. После, злоумышленник пытался скрыть следы преступления, оттащил тело к соседнему участку и перекинул его через забор.

В данный момент обвиняемый заключен под стражу.