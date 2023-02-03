120 кубометров снега вывезли из Тулы за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за неожиданного снегопада в Туле усилили уборку дорог и тротуаров, обработку противогололедными материалами и сбор летучего мусора. 2 февраля на улицах города очисткой от снега и льда занимались 330 рабочих и 130 единиц техники. Всего из оружейной столицы за этот период было вывезено 120 кубометров снега.

Сегодня, 3 февраля работы будут проводиться в деревнях Ульяновка, Рождественка, Ионино, Некрасово, Семеновка, Волоть, Липки, Медвенка, Журавка, Крутое и Тихвинка, поселках Восточный, Молодежный, Волынцевский, Торхово, селах Архангельское и Дорофеево, территории «Шатское», а также улице Демьянова и проспекте Ленина.