В Тульской области будут судить педофила, который изнасиловал малолетнюю девочку 30 лет назад Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В феврале 1992 в Новосковске малолетняя девочка находилась одна дома и выполняла домашнее задание к школе. В один момент ей в дверь позвонил неизвестный мужчина и представила проверяющим водопровода. Девочка, поверив злоумышленнику, отворила замок и в этот момент агрессивный мужчина начал угрожать убийством, а после изнасиловал несовершеннолетнего ребенка.

Несмотря на значительный объем проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий мужчине удалось скрыться от следствия, но следователи не оставляли попыток раскрыть данное преступление.

В ноябре 2022 года поступила информация о возвращении злоумышленника в Тульскую область. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской незамедлительно задержали обвиняемого.

Следователями следственного отдела смогли собрать неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, позволившие спустя 30 лет привлечь его к уголовной ответственности.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.