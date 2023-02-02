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НовостиЗдоровье2 февраля 2023 9:09

Коронавирус в Тульской области: 59 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 февраля

Показатель заболеваемости резко вырос
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 59 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 февраля

Коронавирус в Тульской области: 59 новых случаев заболевания за последние сутки на 2 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 2 февраля, 5 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 721 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 4 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 695 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 360 жителей региона.