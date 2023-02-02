12 человек и 4 единицы техники тушили пожар в Алексине Фото: Алексей ФОКИН (фото)

1 января, в многоквартирном жилом доме на ул. Армейская в Алексине произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 12 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 10 минут. Также звену газодымозащитной службы с применением спасательных устройств удалось спасти 1 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорели спальные принадлежности и квартира закоптились по всей площади.