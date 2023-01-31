В Туле осудят 3 мужчин, обманувших пожилых граждан более чем на 450 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В марте 2022 года трое мужчин, проживающих в Калужской области, вступили в сговор с неустановленными лицами. Они звонили пожилым жителям Тулы и сообщали заведомо ложные сведения, якобы их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествиях. После этого соучастники предлагали передать им деньги во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности.

Один из обвиняемых приезжал по месту жительства пенсионеров, забирал у них деньги, которые фигуранты перечисляли на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть из них в качестве вознаграждения.

Всего им удалось обмануть 4 человека на общую сумму 450 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено направлено в суд для рассмотрения по существу.