За прошедшие выходные жители Тульской области обогатили мошенников на 12 миллионов 367 тысяч 942 рубля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 10 миллионов 266 тысяч 399 рублей.

Также, в полицию обратилась 83-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 100 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В аналогичную ситуацию попала 84-летняя женщина, которая отдала злоумышленникам за «спасение» своей внучки 35 тысяч рублей.

72-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге мужчину обманули 1 миллион 601 тысячу рублей, из которых 1 миллион 542 тысячи 500 рублей она оформила в кредит.

45-летняя женщина захотела приобрести платье. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 94 тысяч 500 рублей. Ещё троих жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 143 тысячи 343 рубля

78-летняя жительница Узловой сообщила полицейским, что ей позвонили с ранее неизвестного телефонного номера и представились сотрудником правоохранительных органов. «Сотрудник» под предлогом выплаты компенсации потерпевшей, за ранее приобретённые медицинские препараты, убедил женщину перевести 35 тысяч рублей на указанный им банковский счет.

31-летняя жительница Новомосковска, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, лишилась 45 тысяч рублей.

80-летняя тулячка перевела мошенникам за «исцеление» 5 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.