«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением тульские военные комиссариаты

На 20 объектах специалисты компании установили 98 видеокамер, организовали каналы передачи данных и подключили автоматизированные рабочие места для сотрудников.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В последние годы наша компания существенно расширила свое присутствие на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики. В современных условиях внедрение цифровых решений на объектах Министерства обороны имеет особое значение. Интеллектуальная платформа видеонаблюдения служит фундаментом в создании цифрового региона и решении вопросов безопасности и контроля за ситуацией на местах. Информация с видеокамер хранится на защищенных серверах “Ростелекома”, мы круглосуточно обеспечиваем бесперебойную работу всей сети».

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга может быть внедрена на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Функция видеоаналитики позволяет распознавать объекты и анализировать видео: определять пол и возраст людей, вести подсчет уникальных посетителей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Система сигнализирует о нештатных ситуациях, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движения, речь, пересечение периметра территории. Всю необходимую информацию о сервисе можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.