В Туле ограбили магазин на улице Кутузова Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчин, работающий менеджером по безопасности одного из сетевых магазинов Тулы, обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения, расположенного по улице Кутузова, совершена кража товаров различного наименования.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видео наблюдения. Им оказался нигде не работающий 32-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.