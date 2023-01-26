12 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 69-летняя жительница Тулы потеряла 840 тысяч рублей, 41-летняя тулячка - 300 тысяч рублей и 27-летний мужчина – 189 тысяч рублей.

В полицию обратилась 90-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 680 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В аналогичную ситуацию попала 84-летняя женщина, которая отдала злоумышленникам за «спасение» своей внучки 60 тысяч рублей.

46-летний мужчина захотел приобрести телефон. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 57 тысяч 92 рублей. Ещё четверых жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 126 тысяч 386 рублей.

Мошенники завладели персональными данными 37-летней жительницы Киреевска и оформили на её имя микрозайм в размере 9 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.