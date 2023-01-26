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НовостиПроисшествия26 января 2023 10:46

165 банок домашних заготовок было у похищено у бабушки из Новомосковска

Преступника удалось найти и задержать
Источник:kp.ru
165 банок домашних заготовок было у похищено у бабушки из Новомосковска

165 банок домашних заготовок было у похищено у бабушки из Новомосковска

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

65-летняя пожилая женщина, проживающая в Новомосковске, обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестный повредил стены её подвального помещения, а после украл 165 банок домашних заготовок.

Спустя некоторое время, сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника и задержать его. Им оказался 42-летний мужчина, который в отделении полиции полностью признался в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено уголовное по ч. 2 с. 158 УК РФ (Кража), а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.