165 банок домашних заготовок было у похищено у бабушки из Новомосковска Фото: Алексей ФОКИН (фото)

65-летняя пожилая женщина, проживающая в Новомосковске, обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что неизвестный повредил стены её подвального помещения, а после украл 165 банок домашних заготовок.

Спустя некоторое время, сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника и задержать его. Им оказался 42-летний мужчина, который в отделении полиции полностью признался в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено уголовное по ч. 2 с. 158 УК РФ (Кража), а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.