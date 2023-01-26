Двух туляков осудили на 3 года за нападение с ножом на знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 мая 2022 года 24 и 26-летний мужчины, проживающие в Туле, договорились о встрече со своим 31-летним знакомым в его квартире. У них был план - напасть на приятеля с целью хищения его имущества. Придя в гости, злоумышленники взяли на кухне нож и начали угрожать пострадавшему, а после похитили имущество на общую сумму 200 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчин к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.