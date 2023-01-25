Сотрудник полиции осужден на 3 года за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщалось ранее, с 31 июля 2021 года по 26 марта 2022 года 31-летний мужчина, проживающий в Щекино, дал взятку 33-летнему полицейскому в размере 105 тыс. рублей за информацию о смерти граждан на территории района и персональные данные родственников погибших, дабы предоставить тем ритуальные услуги.

Сотрудник правоохранительных органов полностью признался в содеянном. Суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года, с лишением специального звания лейтенанта полиции.