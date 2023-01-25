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НовостиПроисшествия25 января 2023 12:17

На 2 года посадят жителя Тулы за приобретение наркотиков

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
На 2 года посадят жителя Тулы за приобретение наркотиков

На 2 года посадят жителя Тулы за приобретение наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 июля 2022 года 24-летний мужчина, проживающий в Туле, заказал и оплатил на одном из интернет-сайтов психотропное вещество для личного потребления. После он забрал амфетамин массой 1,46 г. в специальном месте, которое указал продавец. Мужчину остановили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъяв психотропное вещество.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.