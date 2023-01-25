На 2 года посадят жителя Тулы за приобретение наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 июля 2022 года 24-летний мужчина, проживающий в Туле, заказал и оплатил на одном из интернет-сайтов психотропное вещество для личного потребления. После он забрал амфетамин массой 1,46 г. в специальном месте, которое указал продавец. Мужчину остановили сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъяв психотропное вещество.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.