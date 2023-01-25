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НовостиОбщество25 января 2023 11:29

Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 25 января

Показатель заболеваемости растет
Источник:kp.ru
Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 25 января

Коронавирус в Тульской области: 36 новых случаев заболевания за последние сутки на 25 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 25 января, 10 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 678 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 2 человека.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 377 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.