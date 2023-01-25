Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования

На протяжении последних 30 лет система социальной защиты и страхования в России последовательно изменялась и совершенствовалась. Пенсионный фонд предоставлял множество мер поддержки самым разным категориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, военнослужащим. По линии ПФР гражданам выплачивались пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхования в свою очередь предоставлял гражданам больничные и пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции двух фондов. Оно направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. Объединение позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории граждан, обеспеченных социальным страхованием.

Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Все федеральные меры социальной поддержки можно оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмотренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно только заявления. В большинстве случаев его можно подать дистанционно через свой электронный кабинет. Гражданам доступно более 100 онлайн-сервисов на портале госуслуг. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддержки без обращения в фонд.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России