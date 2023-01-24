В Тульской области увеличится стоимость проезда на пригородные поезда Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 марта 2023 года в Тульской области будет установлен новый тариф на электрички - 3,2 руб. за 1 км пути. Так, стоимость проезда до Москвы составит 626 рублей 60 копеек вместо 584 рублей. От Узловой до Алексина обойдется в 380 рублей 80 копеек вместо 364 рублей. А от Тулы до станции "Тарусская" подорожает со 196 рублей до 224 рублей.

При этом сохранится льготный проезд в размере 50% стоимости билета для отдельных категорий жителей, в том числе школьников старше 7 лет.

Последний раз тариф изменялся 1 июня 2015года. За этот период топливо подорожало на 21%, электроэнергия на 9,1%, горюче-смазочные материалы - в 2 раза, а стоимость страхования - на 30%.