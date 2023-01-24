К 6 месяцам колонии приговорили жительницу Тульской области за неуплату алиментов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 4 июля по 6 декабря 2022 года 33-летняя женщина, проживающий в Чернском районе, не выплачивал алименты на двух детей возрастом 11 и 14 лет на общую сумму 600 тысяч рублей.

Ранее суд уже приговаривал женщину за аналогичное преступление. При это, являясь дееспособной, она не обращалась в центр занятости с целью трудоустройства.

В связи с этим суд приговорил обвиняемую к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.