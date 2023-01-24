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НовостиОбщество24 января 2023 8:29

Дети тульских военнослужащих смогут бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря

Данную идею поддержал Алексей Дюмин
Источник:kp.ru
Дети тульских военнослужащих смогут бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря

Дети тульских военнослужащих смогут бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве 23 января, в Тульской области появится новая мера поддержки для детей участников СВО, а именно выдача бесплатных путевок в оздоровительные лагеря.

Заместитель председателя правительства Тульской области озвучила данное предложение, которое поддержал Алексей Дюмин. Глава региона поручил министерству труда и социальной защиты, а также государственно-правовому комитету совместно с министерством финансов проработать вопрос.

Уже летом 2023 года дети смогут отдохнуть в лагерях бесплатно.