Дети тульских военнослужащих смогут бесплатно отправиться в оздоровительные лагеря Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ходе оперативного совещания в региональном правительстве 23 января, в Тульской области появится новая мера поддержки для детей участников СВО, а именно выдача бесплатных путевок в оздоровительные лагеря.

Заместитель председателя правительства Тульской области озвучила данное предложение, которое поддержал Алексей Дюмин. Глава региона поручил министерству труда и социальной защиты, а также государственно-правовому комитету совместно с министерством финансов проработать вопрос.

Уже летом 2023 года дети смогут отдохнуть в лагерях бесплатно.