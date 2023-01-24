Житель Тулы напал с ножом на двух сотрудников полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 ноября 2022 года, на улице Болдина, 52-летний мужчина атаковал двух полицейских. Сотрудникам УМВД России по г. Тула поступил звонок с жалобами о детском шуме из соседней квартиры, в которой находились отец и сын. Два инспектора ПДН приехали на вызов и опросили мальчика.

После того, как сотрудники полиции попросили отца мальчика расписаться в объяснительной, он ушел на кухню и вернулся с ножом. Мужчина напал на стражей порядка и одному из них пришлось применить табельное оружие, произведя злоумышленнику выстрел в ногу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник свою вину не признает. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.