В Щекино мужчина пытался дать взятку полицейскому из-за теста на наркотики Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как было установлено следствием, сотрудники ГИБДД заметили машину, которая странно ехала по проезжей части в Щекино. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которой находился 42-летний мужчина, и попросили его пройти экспресс-тест на употребление запрещенных веществ. Мужчина, боясь, что тест может показать положительный результат, попытался дать взятку одному из сотрудников в размере 20 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В данный момент организован комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепления доказательств.