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НовостиОбщество23 января 2023 14:01

Кому в Туле отключат газ 24 января

Причина: плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа24 января без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 149/11 по ул. Плеханова и № 11/149 по ул. Калинина. Временной интервал приостановки газа в многок
Источник:kp.ru
Кому в Туле отключат газ 24 января

Кому в Туле отключат газ 24 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 января без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома № 149/11 по ул. Плеханова и № 11/149 по ул. Калинина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.